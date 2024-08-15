Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında?

Siyasetin Kalbini Zorlayan Gelişme! Emrullah Akpunar’ın Sürpriz Hamlesi Herkesi Şok Etti!

Erzurum’da Siyasi Dalgalar: Emrullah Akpunar Kimdir ve Hangi Partiye Katıldı?

Erzurum'un Aziziye ilçesi Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, son günlerde siyasi arenada isminden sıkça söz ettiriyor. Vatandaşlar, Akpunar'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi partiye geçtiği sorularını merakla araştırıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar, şok edici bir karar alarak partisinden istifa etti. Bu kararının ardından, Ak Parti'ye geçiş yaparak siyaset sahnesinde büyük bir yankı uyandırdı. Peki, Emrullah Akpunar kimdir?

Emrullah Akpunar Kimdir?

Emrullah Akpunar, Erzurum’un tanınmış isimlerinden biri olarak, 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin adayı olarak Aziziye Belediye Başkanlığı’na seçilmişti. Serbest meslekle ilgilenen Akpunar, aldığı radikal karar ile partisinden istifa ederek Ak Parti saflarına katıldı. Bu hamlesi, hem Erzurum'da hem de ülke genelinde dikkatleri üzerine çekti.

Akpunar, Ak Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde, partiye katılan diğer isimlerle birlikte rozet takma töreninde yer aldı. Bu gelişme, siyasette yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

Emrullah Akpunar’ın bu kararı, siyaset sahnesinde büyük bir hareketlilik yaratmış durumda. Erzurum’da ve Türkiye genelinde, bu hamlenin etkileri merakla takip ediliyor.