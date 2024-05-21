Ertem Şener, Beyaz TV'deki Görevinden Ayrıldı

Uzun bir süredir Beyaz TV'de aktif olarak görev yapan Ertem Şener, bugün kanalda yaşanan bir ayrılıkla gündeme geldi. 2013 yılından bu yana kanalda hem spor müdürlüğü hem de program sunuculuğu yapmakta olan Şener'in, "sözleşme şartlarına uymadığı" gerekçesiyle görevine son verildi.

Ertem Şener, Türkiye'nin tanınan ve sevilen ekran yüzlerinden biri olarak biliniyor. Spor alanında yaptığı başarılı sunumlar ve uzun yıllardır sahip olduğu deneyimiyle seyircilerin beğenisini kazanmıştı. Ancak bugün yaşanan ayrılık, izleyicileri şaşırttı ve merak uyandırdı.

Beyaz TV'de geçirdiği yedi yıl boyunca önemli projelere imza atan Ertem Şener, spor müdürlüğü ve program sunuculuğu görevlerini başarıyla yerine getirdi. Ancak kanal yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Şener'in sözleşme şartlarına uymadığı ve bu sebeple görevine son verildiği belirtildi.

Ertem Şener, kanaldaki odasındaki eşyalarını toplayarak, Beyaz TV'den ayrıldı. Ünlü ekran yüzü, uzun yıllar boyunca kanalda çalışmanın ardından bu ani ayrılık kararıyla karşılaşmanın duygusal anlarını yaşadı.

Şener'in ayrılığıyla ilgili detaylı bilgiler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak, Ertem Şener'in kariyerine nerede devam edeceği ve gelecekteki projeleri hakkında meraklı gözler şimdiden ona çevrildi.

Bu ayrılık, Beyaz TV'nin yayın kadrosunda önemli bir değişiklik olarak kaydedilirken, Şener'in takipçileri ve televizyon izleyicileri gelecekteki projelerini ve yeni görev yerini heyecanla bekliyor.