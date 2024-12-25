Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta devre arasına girilirken, Artı Değer Van Spor FK Kulüp Başkanı Erol Temel, genel bir değerlendirmede bulundu.

Vanspor'un uzun vadeli başarılarını garanti altına alacak bir strateji oluşturmaya odaklandıklarını belirten Temel, yaptığı açıklamada; “Değerli Vanspor Camiası; 2024-2025 sezonunun başlangıcında, kulübümüzün temel vizyonu olarak şampiyonluğu hedefledik. Bu süreçte, yalnızca saha içindeki performansımıza değil, aynı zamanda kurumsal yapımızı güçlendirmeye ve Vanspor'un uzun vadeli başarılarını garanti altına alacak bir strateji oluşturmaya odaklandık. Şehrimizin tarihi ve kültürel birikimiyle bütünleşmiş olan Vanspor'u, sportif başarıların yanı sıra bir değerler manzumesi olarak konumlandırma gayretindeyiz” dedi.

“YOL KAZALARI ÖĞRENME FIRSATLARI YARATTI”

Sezonun ilk yarısına ilişkin kısa bir değerlendirme yapan VanSpor FK Başkanı Erol Temel; “Sezonun ilk yarısını değerlendirirken, karşılaştığımız zorlukların bizlere sunduğu tecrübeleri vurgulamak önemlidir. Sezonun ilk yarısı futbolun kaçınılmaz unsuru olan yol kazalarını yalnızca sportif anlamda değil, yönetimsel anlamda da öğrenme fırsatları yaratmıştır. Her bir başarısızlık, doğru analiz edildiğinde ilerlemenin temel taşını oluşturur. İlk yarıyı play-off hattında tamamlamış olmamız, şampiyonluk hedefimizden asla vazgeçmediğimizin ve Vanspor'a olan inancımızın göstergesidir. Bu süreçte elde edilen kazanımlar, bizlere ikinci yarıya daha güçlü bir şekilde başlama motivasyonu sunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

“DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Takıma destek olanlara teşekkür eden Temel; “Bu noktada, Vanspor'un başarısında emeği geçen ve manevi desteklerini esirgemeyen kişi ve kurumlara içtenlikle teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Başta Vanspor taraftarlarının samimi ve yorulmak bilmez desteği, takımımızın sahada sergilediği kararlılığın ardındaki en büyük güçtür. Şehrimizin değerli iş insanlarına ve kulübümüze maddi manevi katkıda bulunan sponsorlarımıza da minnettarız. Ayrıca, bu süreçte beraber çalıştığımız teknik ekiplerimize ve futbolcularımıza gösterdikleri profesyonellik, özveriden dolayı teşekkür ederiz” diye kaydetti.

“EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ”

Eksiklerin tamamlanacağını kaydeden Temel; “Ligin ikinci yarısı, kulübümüzün vizyonunun sahada tezahür edeceği bir dönemi temsil edecektir. Eksikliklerimizi titizlikle analiz ederek tamamlayacak, yönetimimiz ve ekibimizin rehberliğinde stratejik adımlar atmaya gayret edeceğiz. Vanspor Futbol Kulübü, yalnızca sportif bir oluşum değil, Van'ın bir sembolüdür. Taraftarımızın desteği, takımımızın azmi ve şehrimizin bu takım etrafında kenetlenmesiyle Vanspor'umuzun, hem bugün hem de gelecekte başarılı olacağına onan inancımız fazladır” vurgusu yaptı.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Bu vesileyle, şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda bizi destekleyen tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür eder; ikinci yarının camiamıza ve Vanspor'umuza hayırlı olmasını temenni ederiz. Birlikte, daha güçlü bir Vanspor inşa edeceğiz. Yaşasın Vanspor.”