Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor'u Hasan Bilal'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Son 3 maçta 3 galibiyet alan Van Spor FK'de Kulüp Başkanı Erol Temel önemli açıklamalarda bulundu.

Ligin uzun soluklu bir maraton olduğunu belirten Başkan Erol Temel, mücadelelerinin şehrin mücadelesi olduğunu söyledi.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel'in Diyarbekirspor maçı sonrası yaptığı o açıklama:

Zaferin gerçek değeri, ona ulaşmak için gösterilen emekte yatar. Bugün Diyarbekırspor karşısında kazandığımız galibiyet, bu yolda verdiğimiz mücadelenin bir simgesi. Her maç, her gol, her galibiyet; bir araya geldiğimizde neler başarabileceğimizi gösteriyor.

Ama yolumuz uzun, yeni başlıyoruz. Önümüzde, yüreğimizi ortaya koymamız gereken Serikspor maçı var. Şimdi bir arada durma, tribünleri doldurup takımımıza omuz verme zamanı! Bu şehir birlikte var olur, birlikte kazanır. Gelin, Vanspor’umuza güç katın ve sesimizi şehrin dört bir yanına duyuralım. Çünkü bu mücadele şehrimizin mücadelesi!"