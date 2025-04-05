Bahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar açık havaya yönelirken, bisiklet kullanımında da artış yaşanıyor. Özellikle hafta sonları yoğunluğun daha da arttığını belirten bisiklet tamircileri, kış aylarında beklemede olan bisikletlerin nisan ayıyla birlikte tekrar gün yüzüne çıktığını söyledi. Tamirciler; lastik değişimi, fren ayarı ve zincir bakımı gibi işlemler için yoğun talep aldıklarını ifade etti. Kentte bisiklet kullanımı hem ekonomik hem de çevre dostu olduğu için son dönemlerde yoğun olarak tercih ediliyor.

İHA muhabirine konuşan bisiklet tamir ustası Şahap Kaplan, havaların ısınmasıyla birlikte bisikletlerini kapalı alandan çıkaran vatandaşların bakım ve onarım için kendilerine geldiğini belirtti. Kış sezonunda bisikletlerin nemli ortamda bulunduğunu hatırlatan Kaplan, "Kış sezonuna girdiğimiz için bisikletler rafa kaldırıldı, yani eve hapsoldular ya da bodrum gibi nemli ortamlarda bulundular. Bu yüzden bisikletler için bakım şart. Bakım ünitelerimiz var. Rutin bakımlarda fren testlerimiz mevcut. Bunun yanı sıra iç halatlar sökülüp oksitlenme kontrol edilerek yağlanıyor. Periyodik bakımlar kapsamında bisiklet temizleniyor, orta göbek bakımı yapılıyor. Full bakımda ise daha kapsamlı işlemler uygulanıyor. Arka ve ön bilyeler değişiyor çünkü bisiklet, bu bilyeler üzerinde hareket ettiği için maalesef çok çabuk oksitlenebiliyor. Dolayısıyla yılda bir kez bu parçaların değişmesi gerekiyor" dedi.

Bisiklet işletme sahibi Ezdin Kaplan ise yeni bisiklet seçerken hafiflik konusunu ön planda tutulmaması yönünde önerilerde bulunarak, "Hafif bisikletler, sürüş konforunu artırır ve daha uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Özellikle çocuklar için bacak kaslarını fazla yormayacak çok dişli lastiklerin tercih edilmesi daha rahat bir sürüş sağlar. Bisiklet klasmanları; dağ bisikleti, şehir bisikleti, hibrit bisiklet, trek bisikleti ve süspansiyonlu bisikletler gibi çeşitlere ayrılıyor. Şehirde bisiklet kullananlara, T modeli trekking ve hibrit tarzı bisikletleri öneriyoruz. Eğer genellikle patika yollar veya doğada kullanılacaksa, ön süspansiyonlu ve ‘mountain bike' dediğimiz dağ bisikletlerinin tercih edilmesini öneriyoruz" diye konuştu.