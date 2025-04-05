Van'ın 8 ilçesinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın (06.04.2025) elektrik kesintisi yaşanacak.

Kent genelinde planlı bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) çalışmalar kapsamında yarın bazı ilçelerde enerji kesintileri olacağını duyurdu.

Planlı bakım çalışmaları nedeniyle merkez ilçeler İpekyolu, Edremit ve Tuşba ile Gürpınar, Erciş, Saray, Özalp ve Muradiye ilçelerinde enerji kesintileri yaşanacak.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağıçitli mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

09.00-17.00 saatleri arasında Çiçekli, Dilkaya, Dönemeç, Gölkaşı, Kıyıcak, Köşk Köy Mahalleleri ve buna bağlı sokaklarda, Ayaz Pınar, Bakacık, Doğanlar, Elmalık, Yeni Mahalle ve buna bağlı sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

10.00-12.00 saatleri arasında Adıgüzel, Akçaören, Akçift, Aşıt, Atmaca, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Değirmenözü, Derebey, Dilimli, Ermişler, Esenpınar, Gedikbulak, Gülsünler, Halkalı, Hıdırköy, Karaağaç, Kasımoğlu, Koçköy, Kolsatan, Kumluca, Meydancık, Ocaklı, Otluca, Özkaynak ve Pirgarip mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00-17.00 saatleri arasında Ağartı, Alaköy, Atmaca, Ayanıs, Mollakasım, Özyurt, Yumrutepe Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt, Yeşilsu, Gedelova ve Gölyazı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

09.00-17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyun Yatağı ve Yatağan mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağı Kozluca ve Topraklı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00-17.00 saatleri arasında; Çakmak mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00-11.00 saatleri arasında; Koca Saban, Ova Pınar, Karahan, Köşk, Beşparmak, Uluşar, Topuz Arpa mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00-17.00 Aksorguç, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı ve Yumruklu mahallerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY;

09.00-17.00 saatleri arasında; Bakışık ve Mahmudiye mahallerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.