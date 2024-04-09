TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 34. hafta maçları önceki gün oynandı. Zirvede çekişmeli bir yarış sürerken, lider Esenler Erokspor, 2. sıradaki Bucaspor 1928 ve 3. sıradaki AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rakiplerini mağlup ederek yoluna devam etti.

Şampiyonluk yolunda Esenler Erokspor avantajı elinde bulundururken, Bucaspor 1928 ve AcnTurk Sigorta Van Spor da, şampiyonluk şansı yüksek olan takımlar.

Esenler Erokspor 34. hafta maçında deplasmanda Ankara Demirspor’u 1 – 0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, 2. devrenin flaş takımı Bucaspo 1928 ise çıkışını sürdürerek Zonguldak Kömürspor A.Ş.’yi 3 – 0’lık gibi net bir skorla geçti. AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise deplasmanda karşılaştığı Nazilli Belediyespor’u 1 – 0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Takımların 34. hafta maç sonuçları ve 35. hafta maç programı şu şekilde;

34. HAFTA SONUÇLARI

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. 0-2 Kırklarelispor Futbol A.Ş.

Ankara Demirspor 0-1 Esenler Erokspor

Nazilli Belediyespor 0-1 Acnturk Sigorta Van Spor Fk

Bursaspor 1-2 1461 Trabzon FK

Bucaspor 1928 3-0 Zonguldak Kömürspor A.Ş.

Altınordu 1-1 Diyarbekir Spor A.Ş.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 4-0 Hes İlaç Afyonspor Kulübü

Ankaraspor 1-0 Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Serik Belediyespor 3-0 Kırşehir Futbol Spor Kulübü

35. HAFTA MAÇ PROGRAMI

13.04.2024 15:00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Nazilli Belediyespor

13.04.2024 15:00 Esenler Erokspor - Bursaspor

13.04.2024 15:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Ankaraspor

14.04.2024 14:00 1461 Trabzon FK - Bucaspor 1928

14.04.2024 15:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Ankara Demirspor

14.04.2024 15:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Serik Belediyespor

14.04.2024 15:00 Acnturk Sigorta Van Spor FK - Altınordu

14.04.2024 15:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

14.04.2024 15:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.