Eren Elmalı'nın Yükselişi:

A Milli Takım’ın İzlanda karşısında kadroda yer alarak uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

Genç Yaşta Büyük Başlangıç 7 Temmuz 2000'de İstanbul'da dünyaya gelen Eren Elmalı, futbol kariyerine 2011 yılında Kartalspor’da başladı ve yedi yıl süren bu ilk adımında kendini geliştirmeye devam etti.

Kasımpaşa’dan Silivri’ye: Kiralık Dönem Kasımpaşa altyapısına transfer olan Eren, burada profesyonel futbol hayatına adım attıktan sonra, 2019/20 sezonunda TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor’da kiralık olarak oynadı; burada 27 maçta mücadele etti.

Kasımpaşa'da Parlak Performans ve Yükseliş 2021/22 sezonunda, Malatyaspor’a transfer olan Haddadi’nin yerini almak için Kasımpaşa’da sol bek olarak görevlendirilen Eren Elmalı, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi ve başarılı bir performans sergiledi.

Trabzonspor’a Transfer ve İstatistikler 2022/2023 sezonunda 3.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Trabzonspor’a transfer olan Eren Elmalı, bordo-mavili formayla çıktığı 93 maçta 1 gol ve 5 asistle dikkat çekti ve yeteneğini bir kez daha kanıtladı.