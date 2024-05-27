2015 yılından bu yana Van Gölü adına farkındalık çalışmalarını sürdüren Vangölü Aktivistleri Derneği, ‘Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın’ sloganı ile doğal ve tarihi alanların korunmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

“700 RESMİ ÜYE”

Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyeliği yapan Dr. Öğretim Üyesi Özel, dernek bünyesinde 700’e yakın resmi üyenin yer aldığını belirterek, “700’e yakın resmi üyemiz var. Yaklaşık 10 ayrı festival düzenledik. Bunlardan beş tanesi Van Gölü Bisiklet Festivali olurken diğerleri de balık festivali gibi çeşitli etkinlikler oldu. Farkındalık oluşturabilmek adına çalışmalar düzenledik. Bunların hepsinin temelinde farkındalık hedefleri yatıyor. Şu an Van Gölü Canavarları adında bisiklet takımımız, Van Gölü’nün Sultanları diye voleybol takımımız var. Bunların hepsinde farkındalık oluşturmak adına özel isimler seçtik. Yapılan tüm çalışmalarda Van Gölü ve Havzasını ele alarak ilerliyoruz. Böylece; Van Gölü’nü koruyabileceğiz ya da havzayı gelecek nesillere daha temiz ve özgün bir şekilde bırakacağız.” ifadelerini kullandı.

“BU TOPRAKLARI EN ÖZEL KILAN ŞEY VAN GÖLÜ’DÜR”

Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “Van; tarihiyle, doğasıyla özel bir yer ama tüm bunların yanı sıra bu toprakları en özel kılan şey Van Gölü’dür. Van Gölü bu havza için bir yaşam organıdır, bu toprakların kalbidir. Bizim tüm gayemiz Van Gölü’nü koruyabilmek içindir. Van Gölü bin 700 metre yükseklikte 200 bin yıllık geçmişi olan doğa harikası bir yer. Bu değerlerin kıymetini bilmemiz ve buna uygun olarak da havzayı korumamız lazım. Örneğin geçtiğimiz yıllarda NASA tarafından fotoğraflanan gölümüz dünya genelinde 930 bin oy alarak birinci oldu. Dünya, Van Gölü gibi bir güzellikten haberdar aslında, biz çevresinde yaşayanlara düşen görev ise bu güzelliğe hak ettiği değeri gösterip, farkındalık oluşturmak...” şeklinde konuşarak, farkındalık adına çağrıda bulundu.

Erdoğan Özel, iklim değişikliği başta olmak üzere toplumsal konularda farkındalık çalışmalarının hem yurtiçi hem de yurtdışında devam edeceğini bildirdi.