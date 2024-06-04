Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un görevinden istifa edeceği yönündeki haberler, Galatasaray camiasında büyük sürpriz etkisi yarattı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen başkanlık seçimlerinde Dursun Özbek'in yeniden başkan seçilmesinin ardından, Timur'un görevine devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Seçim öncesinde Dursun Özbek, Timur'un görevine devam edeceğini açıklamıştı, ancak son dakika gelişmeleri bu planı değiştirdi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Erden Timur, ilk yönetim toplantısında istifasını sunmaya hazırlanıyor. Bu beklenmedik karar, Galatasaray camiasını derinden etkiledi. Gazeteci Fatih Altaylı, Timur'un görevden ayrılma sürecinin perde arkasını detaylı bir şekilde anlattı.

Altaylı'nın yazısına göre, Dursun Özbek'in üçüncü yönetim döneminde Timur'un futbol organizasyonunda yer almayacağını açıklaması, camia içinde büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Erden Timur, Galatasaray'ın iki yıl üst üste şampiyonluğunda önemli bir rol oynamış ve transferlerde büyük başarılara imza atmıştı. Ancak, kulüp içindeki bazı yöneticilerin eleştirileri ve çirkin ithamları nedeniyle Timur, görevde kalmakta zorlanmaya başladı.

Başkan Özbek başlangıçta Timur'u bu iç saldırılara karşı korurken, bir süre sonra eleştiriciler arasına katıldı. Erden Timur, uyumu bozmamak ve şampiyonluk yolunda engel olmamak için bu saldırılara duymazdan geldi, ancak sonunda pes etmek zorunda kaldı.

Başkan Dursun Özbek, Erden Timur'u yönetimde tutmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Ancak Timur, kendisine yöneltilen çirkin ithamlar nedeniyle görevde kalmayı reddetti. Seçim öncesi NEF İnşaat'ın genç patronuna yönetimde yer alma teklifi yapılmış, Timur ise bunu kibarca reddetmişti. Başkan Özbek'in tüm ikna çabalarına rağmen, Timur, "Bu kadar karalandığım bir yerde olmam mümkün değil" diyerek kararından vazgeçmedi.

Galatasaray camiasında derin bir üzüntü ve şaşkınlık yaratan bu karar, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Erden Timur'un görevinden ayrılma nedenleri, Galatasaray yönetimindeki iç çekişmelerin ve kulüp içi eleştirilerin ne denli yıpratıcı olabileceğini gözler önüne serdi.