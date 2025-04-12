Erciş'te Sivil İnisiyatif Platformu öncülüğünde organize edilen programa, çok sayıda vatandaş katıldı. Vanyolu Camisi önünde, Gazze'de yaşanan zulme karşı bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Filistin bayraklarıyla sloganlar attı, Tekbir ve salavatlar getirdi.

Program sonunda Gazzeli vatandaşlar için dua edilip dağılırken birçok vatandaş ise araçlarıyla korna çalarak konvoy yaptı. Bazı vatandaşlar ise İsrail'e destek veren yemek firmaların önünde durarak slogan attılar.

Etkinliğe katılan Yüksel Zorlu, "Bugün ülkemizin her tarafında olduğu gibi Erciş'te de Gazze ölüyor ayağa kalk etkinliği çerçevesinde bir araya geldik, amacımız Gazze'nin sesine ses vermek, Gazze'nin yalnız olmadığını, acılarını yüreğimizde hissettiğimizi, tüm dünyaya tüm insanlığa bildirmek amacıyla buradayız.

Peygamber efendimizin belirttiği Müslümanlar bir vücudun azaları gibidir, bir binanın tuğlaları gibidir, dolayısıyla lütfen bütün duyarlı insanlara sesleniyoruz. Gazze'nin sesini unutmayalım, ihtiyatına ortak olalım lütfen boykotu önemseyelim, boykota devam edelim çünkü biz şuna inanıyoruz eğer bir yerde zülüm varsa sessiz kalıyorsak o zaman biz de bu zulme ortak oluyoruz. Bütün uyuyan Müslümanlara bu derin uykudan uyanmak bu acılara bir son vermek, çocukların, kadınların, yaşlıların, umutları olabilmek ölümlerine artık bir son verilsin istiyoruz. Ne olursunuz dualarımızı sesimizi yükseltelim.

Bugünkü etkinliğimize Erciş Sivil İnisiyatif adı altında bulunan, bütün halkımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, hep birlikte bu sese ortak oldular. Bu sese ortak olan etkinliğe destek veren herkesten Allah razı olsun, bu etkinliğimiz üç gün boyunca devam edecek saat 22.00 itibari ile teşrik tekbirleri getirerek biz de kardeşlerimizin bu acılarına bu direnişine bu onurlu duruşuna destek olmaya çalışacağız" dedi.