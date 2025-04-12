Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde; Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) 10 Nisan Perşembe günü yoğun katılım ile ziyaretçilerine kapılarını açtı ve dün de yine yoğun katılımla tamamlandı.

Fuar kapsamında Nutem Grup Yapı Firması hem Van’daki hem de bölgedeki gençlerle bir araya geldi. Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Temizel, fuara katılım amaçlarının daha fazla tanınırlık kazanmak ve özellikle öğrencilere sektörel bilgi aktarmak olduğunu ifade etti.

“VAN VE BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ”

Fuar alanında WanHaber’e konuşan Nutem Grup Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Temizel, “Van ve Doğu Anadolu’ya hizmet veren bir firmayız. Bölgede yer alan 32 firmaya bayilik hizmeti veriyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde 32 bayisi bulunan Nutem Grup Yapı, inşaat ve PVC sektöründe faaliyet gösteriyor. Firmamız kapı, pencere üretimi ve müteahhitlik alanında uzmanlaşmış durumda. Van merkezli olarak yürüttüğümüz çalışmalarla hem Van halkına hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“MİMAR VE MÜHENDİS ÖĞRENCİLERİMİZ İLGİ GÖSTERDİ”

DAKAF’25’e dair değerlendirmelerde bulunan Nurullah Temizel, “DAKAF’25 fuarı beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşti. Öğrencilerin yoğun ilgisi bizleri çok memnun etti. Amacımız gençlerimizi sektöre dair bilgilendirmek, karşılaşabilecekleri zorluklara dair farkındalık oluşturmak ve kariyer planlamalarına katkı sunmaktı. Fuarda özellikle mimarlık ve mühendislik öğrencilerinden büyük ilgi gördük. Gençlerimiz, sektörde karşılaşabilecekleri zorluklar, ürün özellikleri ve kariyer yolları gibi konularda sorular yöneltti, firma olarak her birine özveriyle yanıt verdik. Fuarda amacımız öğrencilerimize yol göstermekti, bunu sağlamaya çalıştık.” sözlerine yer verdi.

Nutem Grup Yapı, sadece DAKAF’25 ile sınırlı kalmayarak önümüzdeki günlerde düzenlenecek inşaat fuarına da katılacak. Firma yetkilileri, Van’da fuar kültürünü yaygınlaştırmak istediklerini ve bu tür organizasyonlara katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.