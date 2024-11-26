Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. 1 Aralık'ın yaklaşması, Türkiye genelindeki hava şartları ve meteorolojinin kar uyarısı yapması ile sürücüler oto lastikçilere akın etti. Yaşanan yoğunluğu atlatmak için fazla mesai yapan lastikçiler, kış lastiğinin kazaların önlenmesinde ve yakıt tüketiminin azaltılmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Kış lastiğinin önemini vurgulayan lastik ustası Yılmaz İnci, “1 Aralık itibariyle zorunlu kış lastiği değişimi başlayacaktır. Ondan dolayı bir yoğunluk içerisindeyiz. Gelen müşterilerimizin yazlık lastiklerini söküp kışlık lastiklerini en güzel şekilde takıyoruz. Malumunuz bu sene kış biraz erken başladı. Kar yağışı biraz erken başladı. Ondan dolayı bir yoğunluk içerisindeyiz. Araç sürücüleri geliyor, lastiklerini değiştiriyoruz. Bir olumsuzluk yaşamamaları için en güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz” dedi.