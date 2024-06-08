Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 2023-2024 eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik kurslar başta olmak üzere okuma yazma, dekoratif el sanatları, giyim, üretim, teknoloji, güzellik, saç bakım, müzik, spor, çinicilik, akıl, Kur’an-ı Kerim ve aşçılık gibi kurslar düzenlendiğini belirterek, “Yine ilçemizde faaliyet gösteren aile destek merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlar tarafından birçok merkez ve köy okullarında kurslar açılmıştır. Müdürlüğümüzün koordinasyonunda emeği geçen usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Başta müdürümüz olmak üzere bu güzelliği hazırlayan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ata Yıldız ise kurumlarla işbirliği içerisinde ‘Halka hizmet Hakk’a hizmet’ anlayışı doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, “Ana sınıfından lise çağındaki öğrencilere, bunlarla birlikte yetişkinlerimize el sanatları, giyim, okuma-yazma, spor, akıl ve zeka oyunları, aşçılık, halıcılık, iş sağlığı ve güvenliği, ilkyardım ve daha birçok alanda talep edilen genel, mesleki ve spor kursları açılmıştır.

Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ailesi olarak farklı alanlarda yaklaşık bin 500 kurs ile 25 bine yaklaşan kişiye bilgi ve becerilerin öğrenildiği, istihdam olanağını sağlayan, geleneksel el sanatlarının gelişimine katkı sağlayan, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin tekrar hatırlatılması ve farkındalık oluşmasını sağlayan kurslar ile birlikte mesleklerde yükselme katkı sağlayan kurslar da açılmıştır.

Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak sadece kurs açmakla kalmamış, birçok proje ve faaliyetlerde bulunarak halka hizmet etmeye devam ettik. Bugün açılışı yapılacak olan kursların sadece sergi anlamında değil; sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda da topluma fayda sağlayacağına inancım tamdır” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve beraberindekiler, serginin açılısını yaparak kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stantları gezdiler.

Sergiye Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Savcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Akyüz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.