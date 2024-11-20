25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde toplumsal farkındalığın artırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılması amacıyla toplantı düzenlendi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda gündem maddelerinin görüşüldüğü ve yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kurumlar arası uyum ve eşgüdümün önemine vurgu yapılarak başta eğitim faaliyetleri olmak üzere yapılacak faaliyetlerin ilgili kurumlarca bütüncül yaklaşımla etkin şekilde yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, ve ilgili kurum müdürleri katıldı.