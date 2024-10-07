Resim Sergisi ve Kermesle Destek

Bu özel gün, aynı zamanda Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Gazze’nin acılarını gözler önüne seren resim sergisiyle taçlandırıldı. Etkinliğin açılışı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile yapıldı; ardından gökyüzüne bırakılan balonlar, katliamlara karşı bir sembol olarak yükseldi.Kermesin yapıldığı alanı ziyaret eden İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Gazze, Filistin ve Lübnan’daki olayları çarpıcı bir dille ifade ederek, "İsrail Siyonist devletinin sürdürdüğü soykırım devam ediyor" dedi. Kaymakam, Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler zirvesindeki açıklamalarına atıfta bulunarak, bu vahim durumu cesaretle dile getiren liderlere teşekkür etti. Gerçekleştirilen etkinlik, sadece bir bağış toplama faaliyeti değil, aynı zamanda dayanışmanın ve birlik olmanın bir göstergesi olarak anlam kazandı.Etkinlikten elde edilen gelirlerin Filistin’e gönderileceği bildirildi. Bu tür organizasyonlar, toplumu bilinçlendirme ve uluslararası sorunlara duyarlılık kazandırma açısından büyük önem taşıyor. Hem öğrencilerin hem de katılan vatandaşların gösterdiği duyarlılık, geleceğe yönelik umut ve dayanışma duygularını pekiştirirken, herkesin Gazze’deki acılara olan ilgisini yeniden alevlendirmiş oldu.