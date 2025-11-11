Son günlerde, göç yolculuğundaki küçük sakarcalar (Mergellus albellus) türü kazlar, bu sıralar Van’da bulunan Erçek Gölü'nde misafir oluyor. Göç yolculuklarını sürdüren küçük sakarca kazları, Van'ın doğusunda yer alan 114 kilometrekare yüzey alanı ve bin 808 rakımı ile Erçek Gölü'nde mola verdi. Gölge ve çevresinde konaklayan yüzlerce küçük sakarca kazı dron ile net bir şekilde kayıt altına alındı. Zarif görüntüleri ile Erçek Gölü’ne renk katan küçük sakarca kazları görsel şölen oluşturdu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası sulak alan yönünden zengin olması münasebetiyle birçok suda yaşayan hayvanlar Van Gölü havzasını tercih etmektedir. Bazı kuzey ve batıda daha soğuk iklimde olan bazı türler de buraya yazlık gibi kışlamaya ve serin yere gelmekte. Bunlardan da en çok bu mevsimde sakarca kazları görülmekte.

Buralara gelmeleri bulundukları yerlerin dağa soğuk olmasından dolayı burada beslenmeye ve yağlanıp tekrar o bulundukları yerde bahar mevsimi geldiğinde üremek için geri dönecekler. Mevsimin sonuna doğru burayı terk edip esas üreme yerlerine, Rusya’ya, Sibirya’ya doğru yollarına devam edecekler. Ama sayıları bu sene çok fazla. Eskiden sadece Erçek Gölü ve çevresinde görülürken şimdi Gevaş’ta diğer sulak alanlarda bolca sakarca kazı görmek mümkün" dedi.