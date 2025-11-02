Van’ın doğusunda yer alan Erçek Gölü, gün batımında bir kez daha büyüleyici görüntülere sahne oldu. Doğa fotoğrafçısı Recep Dağ tarafından dronla kaydedilen görüntülerde, güneşin turuncu ve kızıl tonları gölün sakin sularına yansırken ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Günün son ışıklarıyla birlikte göl yüzeyinde oluşan renk cümbüşü, izleyenleri adeta mest etti. Gökyüzünün yavaş yavaş kararmaya başlamasıyla birlikte kuşların siluetleri de görüntülere ayrı bir güzellik kattı.

"Gökyüzü kızıl ve altın rengine büründü"

Akşam saatlerinde güneşin ufukta kaybolmaya başlamasıyla birlikte gökyüzü, tabloya dönüştü. Kızıl ve altın sarısı tonların hakim olduğu bu anlarda, ışık oyunları göl yüzeyine yansıyarak eşsiz bir görsel şölen sundu. Görüntüleri kaydeden doğa fotoğrafçısı Dağ, dron ile göl üzerinde alçak ve yüksek irtifada gezdirerek manzarayı farklı açılardan kaydetti. Özellikle su yüzeyindeki yansımaların netliği ve gökyüzündeki bulutların renklerle dansı, dron kadrajına adeta bir sanat eseri gibi yansıdı.