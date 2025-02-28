Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK deplasmanda Merkür Jet Erbaa Spor ile karşılaşacak. Hafta boyunca bu maçın hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz, sahadan galibiyet ile ayrılmayı arzuluyor.

MAÇ PAZAR GÜNÜ

Merkür Jet Erbaa Spor – Artı Değer Van Spor FK maçı 2 Mart Pazar günü oynanacak. Erbaa Yeni İlçe Stadyumu’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Merkür Jet Erbaa Spor – Artı Değer Van Spor FK maçında görev alacak hakemler belli oldu. Maçta Abdulbaki Ayyıldız, düdük çalacak. Müsabakada Burak Celep ve Hakan Dursun yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın 4. hakemi ise Talha Öztürk olacak.