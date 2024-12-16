Kırmızı Grup’ta heyecan 16. hafta maçları ile devam etti. Çekişmeli maçlara sahne olan haftada en gollü maç 6 golün atıldığı Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. arasındaki maç oldu. Söz konusu maçı temsilcimiz 5 – 1 kazanmayı başardı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın en farklı galibiyetine imza atan takım da Artı Değer Van Spor FK oldu.

LİDER HATA YAPMADI

Haftanın merakla beklenen maçlarından birinde lider Motolux 68 Aksarayspor sahasında Bucaspor 1928’i 2 – 1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Serik Belediyespor da deplasmanda Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’yi 3 – 1 mağlup ederek liderin 1 puan gerisinde 39 puanla zirve takibini devam ettirdi.

Sonucu merak edilen bir diğer maçta ise Çimentaş Elazığspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. 2 – 2 berabere kaldı.

TOPLU SONUÇLAR

Menemen Futbol Kulübü 1-1 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 1-3 Serik Belediyespor

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 5-1 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Motolux 68 Aksarayspor 2-1 Bucaspor 1928

Nazilli Spor A.Ş. 0-1 Karaman Futbol Kulübü

Ankara Demirspor 2-1 Somaspor

Giresunspor 2-2 Belediye Derince Spor

Çimentaş Elazığspor 2-2 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Merkür Jet Erbaaspor 1-0 Diyarbekir Spor A.Ş.

PUAN DURUMU