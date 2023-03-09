WanHaber - ÖZEL

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı açıklamada görevine resmen başladığını duyurdu. Kendisiyle birlikte aday olan Abdullah Çalım, Çağatay Akyol ve Yasin Ertürk'e de teşekkür eden Güray, hedeflerinin 2023, 2053 ve 2071 olduğunu söyledi.

İşte yeni başkan Emre Güray'ın sosyal medyada yaptığı o açıklama:

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bu kutlu göreve başlarken, öncelikle Sayın Genel Başkanımıza Cumhurbaşkanımıza şükranlarmı sunarım. Bugüne kadar görev almış tüm il başkanlarımıza, bu görevi devraldığım önceki dönem il başkanımız Sayın Kayhan Türkmenoğlu'na ve aday olan Abdullah Çalım, Çağatay Akyol ile Yasin Ertürk'e teşekkür ediyorum.

Doğup buyüdüğüm bu şehir ve halkımız için hizmet makamı olan bu görevin nedenli önemli bir sorumluluk olduğunun her daim bilincinde olacağım.

Kenetlenmemize ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olan bu dönemde yaraları biran önce sararak ufuk çizgimiz olan 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için aşk ile çalışarak 14 Mayıs'ta gerçekleşecek tarihi seçimde Van'dan güçlü bir destek vereceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız da bu inançla tüm teşkilatımıza ve Vanlı hemşehrilerimize en kalbi sevgi ve muhabbetlerini iletmiştir.

Genel Başkanımız Cumhurbaşkaniımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olan, verdiği destek gösterdiği duruş ile varlığını hissettiren Van Halkına ve AK Parti Van Teşkilatımıza hizmet etme fırsatını bize nasip eden Allah'a bir kez daha şükrediyorum.

Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anyor, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Tebrik için çicek veya hediye göndermeyi düşünen kadirşinas Van Halkımıza, bunun yerine depremzedelerimiz için bağış yapmalarını rica ediyorum.

Allah yar ve yardımcımız olsun...

Emre GÜRAY

AK Parti Van İl Başkanı