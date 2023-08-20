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WanHaber / Uğur Mengeş

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Emre Güray, Van Spor FK ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında düzenlenen dostluk ve hazırlık maçını izlemek için Iğdır'a gitti.

Van Spor'un sezon öncesi son hazırlık maçını izlemek ve takıma destek vermek için Iğdır'a giden Güray, maçı Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak ile birlikte takip etti.

Van Spor'un bu sezon hakettiği yerlere gelmesi gerektiğini belirten Güray, 2023-2024 futbol sezonu için başarı temennilerinde bulundu.