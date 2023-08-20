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Wanhaber / Özel

Sağlık Bilimleri ve teknolojilerinde bölgedeki tek fuar olma özelliği taşıyan Van Sağlık ve Medikal Fuarı 17-19 Kasım 2023 tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Ticaret Bakanlığı, TOBB, Van Valiliği, Van YYÜ, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, DAKA ve KOSGEB’in destekleriyle düzenlenecek fuar, sektörün önde gelen yatırımcılarını, akademisyenleri, sektörle ilgili firmaları ve yeni pazar arayışında olan firmaları ağırlayacak.

Fuarda Türkiye’nin önde gelen sağlık hizmeti sunucuları, sektörde öncü birçok marka ve kurum, özel ve kamu hastaneleri, diş klinikleri, diş depoları ve medikal firmalarının yer alacağı öğrenildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek fuarı; birçok ülkeden gelecek kuruluş temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’nin birçok ilinden hastane yöneticilerinden oluşan çok sayıda sektör profesyonelinin de ziyaret edeceği vurgulandı.

Söz konusu fuar 17 Kasım 2023 tarihinde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak ve 19 Kasım 2023 tarihinde kapanacak.

Haber: Umut Tarhan