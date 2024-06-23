T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı mülkiyetinde, Edremit’te bulunan 2 adet muhtelif taşınmaz, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından düzenlenecek Açık Artırma yöntemi ile satışa sunuluyor.

Açık artırma toplantısı, www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 9 Temmuz 2024 günü saat 10.30’da yapılacak ve teklif alımları gerçekleşecek. Teklifler toplantı sırasında açık teklif alma (açık artırma) yöntemiyle alınacak. İnternet katılım başvurularının ihale tarihinden 1 iş günü önce kapatılacağı belirtildi.

Yüzde 25 peşin, 24 ay vade imkanı tanınacak olan arsa satışları açık artırmayla satışa sunulmuş olacak. Ayrıca peşin ödemelere de yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

SATILACAK ARSALAR

Van’ın Edremit ilçesinde bulunan söz konusu 2 arsaya ilişkin bilgiler şu şekilde;

Van Edremit Süphan Mahallesinde 4.673,51 M2 konut alanı (Muhammen Bedeli: 14.254.205,50)

Van Edremit Şabaniye Mahallesinde 4.332,38 M2 konut alanı (Muhammen Bedeli: 8.556.450,50)