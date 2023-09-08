Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

U-22 Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 48 ilden 217 Erkek ve 102 Kadın sporcunun katılımıyla Kocaeli ilinde yapılıyor.

Çok sayıda antrenör ile sporcunun katıldığı şampiyonaya Edremit Belediyesi Spor Kulübü de katılıyor.

Edremit Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Yaren Düztaş, Şeyma Düztaş ve Helin Çaca zorlu maçlarını kazanarak finale yükseldi.

Turnuvaya katılan iller arasında 3 sporcusu finale kalan tek takım Edremit Belediyesi Spor Kulübü oldu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say; “Tebrikler bizim takım, tebrikler çocuklar” diyerek sporcularını kutladı.