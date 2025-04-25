Van Edremit Belediyesi, kentin gözde alanlarından olan ve her sezon büyük bir ziyaretçi kitlesini ağırlayan sahil bandında düzeni sağlamak adına tedbirlerini arttırdığını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan belediye, halk sağlığını korumak ve çevre düzenini sürdürülebilir kılmak amacıyla sahil bandı ve parklarda yeni bir düzenlemeye gittiğini bildirdi. Açıklamaya göre ilçe sınırları içinde bulunan sahil ve parklarda mangal, semaver ve benzeri ateşli ekipmanların kullanımı yasaklandı ve ilgili birimlerin denetimlerinin üst seviyeye çıkarıldığı aktarıldı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Açıklamada, kararın çevre güvenliği ve toplumsal huzurun sağlanması adına alındığı belirtilirken, denetimlerin arttırıldığı duyuruldu. Uygulamaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtilerek vatandaşlardan kurallara duyarlılık göstermeleri rica edildi. Ayrıca tabelalarla belirtilmiş alanlar dışında Van Gölü’ne girilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Ortak kullanım alanlarında alkol tüketiminden kaçınılması da önemle rica edildi.

TÜRKÇE VE KÜRTÇE TABELALAR DİKİLDİ

Açıklamada söz konusu alanların Türkçe ve Kürtçe tabelalar ile işaret edildiği bilgisi paylaşıldı. Alınan önlemlerin herkesin ortak yaşam alanlarını daha güvenli ve huzurlu bir şekilde kullanmasını amaçladığı kaydedildi.