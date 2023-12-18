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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı tepki olarak Türkiye genelinde ilk olarak sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını durduran Edremit Belediyesi, boykot ağını da aralıksız genişletmişti. Çeşitli etkinliklerin yanı sıra Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatları ile belediye personelinin Visa ve Mastercard özellikli kredi ve banka kartları yerli ve milli firma olan TROY ile değiştirildi. Belediyenin anlaşmalı olduğu banka ile yaptığı görüşme sonrası tüm personeller TROY kartlarını bugün itibari ile teslim alarak kullanmaya başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, personel kartlarını TROY ile değiştirildiğini aktararak, “İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tutumunu, yaptığı katliamları lanetliyoruz. Bu duruma tepki göstermek için belediyemiz sosyal tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışlarını durdurmuştuk.

400’ü aşkın personelimizle toplu halde banka ve kredi kartlarının tamamını TROY ile değiştirdik. Artık Edremit Belediyesi çalışanlarının banka kartları ABD kuruluşu olan Master Card veya Visa olmayacak. Edremit Belediyesi ailesi olarak; bankamız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde çalışma arkadaşlarımızın tüm kartlarının yerli ve milli TROY kart sistemine geçirilmesi hususunda anlaşmamızı sağladık. Hayırlı olsun” dedi.