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Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Veysel Ürüm, adaylık yolunda çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Ankara ile Van arasında mekik dokuyan aday adayı, öte taraftan 13 ilçeyi kapsayan projelerini de kamuoyu ile paylaşıyor. Daha önce deprem, gençlik, şehirleşme ile ilgili projeler açıklayan iş insanı Ürüm, bu kez ilçelerle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

“İLÇELERİMİZE EKSTRA ÖNEM GÖSTERECEĞİZ”

13 ilçenin de birbirinden önemli özelliklere sahip olduğunu belirten Veysel Ürüm, buraların kalkınması için ekstra çaba sarf edeceklerini söyledi. AK Partili Ürüm, “Bilindiği gibi büyükşehir, coğrafi sınırların tamamını içine alıyor.

Bu yüzden merkez ile ilçeler arasındaki birçok konu ve çalışma büyükşehir belediyesini bağlıyor. Genel merkezimiz tarafından aday gösterilip, seçilmemiz halinde ilçelerimize ekstra önem göstereceğiz. En merkezi ilçemiz olan İpekyolu’na, Tuşba’ya da en uzak ilçemiz olan Bahçesaray ve Başkale’ye de hizmet götürmek için çalışacağız. Gereken çalışmaları yapıyoruz. Somut projeler ortaya koyuyoruz. Van’ı bir bütün olarak düşünüp, elimizden geleni yapacağız” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZIN VE KAMU PERSONELİNİN TALEPLERİNİ GÖZ ÖNÜNE ALACAĞIZ”

Aday adayı Ürüm, ilçelerle aktif bir ulaşım hattının olması için çalışma yapacaklarını ifade ederek, “Van ile ilçelerimiz arasındaki ulaşım ağını geliştireceğiz. Mevcut ağı gerekli fizibilite çalışmaları yaparak güncelleyeceğiz.

Vatandaşlarımızın ve kamu personelinin taleplerini göz önüne alacağız. Yine ilçelerimizde turizm açısından birçok kıymetli tarihi eser ve doğal güzellik var. Bunların tanıtımına çok ciddi bir bütçe ayıracağız. Şehrimizin sadece adadan, gölden, kediden ibaret olmadığını göstereceğiz. Turizm potansiyelini doğru bir şekilde ortaya çıkarmak ve bu ilçelerimize turistleri çekebilmemiz gerekiyor.

Büyükşehir olarak ilçelerdeki su sorununu minimuma indireceğiz. VASKİ’nin sorumluluğundaki bütün bölgelere acil koduyla müdahale edeceğiz. Bu devirde en temel ihtiyaçların tartışmaya açılmasını kabul edemeyiz” diye konuştu.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN GERÇEK MANADA MERKEZİ VAN OLABİLİR”

Birçok ilçede tarım ve hayvancılıkla ilgili proje geliştireceklerini sözlerine ekleyen Ürüm, şöyle devam etti: “Bugün hem bölgemizi hem de ülkemizi kalkındıracak Gürpınar diye bir ilçemiz var. Burada çok ciddi çalışmalar yapabiliriz. Bu ilçemizi yine 80’li yıllardaki verimli çağına hatta daha ötesine taşıyabiliriz. Küçükbaş hayvancılığın gerçek manada merkezi Van olabilir.

Belediyemizin kaynaklarını doğru şekilde sürdürülebilir projelere ayıracağız. Yine Erciş, Gevaş ve Edremit’te tarımın gelişmesi için kooperatifler kurabiliriz. Buradaki verimli topraklarda sebze, meyve yetiştirmek, seralar kurmak zor değil.

Bahçesaray’daki, Çatak’taki bıttım ağaçlarına fıstık aşısı zaten yapılıyor. Ama bunu çok daha fazla geliştirip ciddi anlamda pazarlayabiliriz. Yeter ki işin ehli olan, teknik personellerle bunu yapalım. Muradiye, Çaldıran hattında yine kış turizmini, hayvancılığı geliştirmek için çalışacağız. Özalp, Saray ilçelerinde, ticari alanların, büyük işletmelerin varlığı için ön ayak olacağız. Girişimcileri, yatırımcıları cesaretlendireceğiz.”

“BELEDİYE MECLİSLERİ ÇOK ÖNEMLİDİR”

Büyükşehir Belediyesi’nin diğer belediyelere öncülük yapması gerektiğinin altını çizen aday adayı Ürüm, “Büyükşehir belediyesi diğer 13 belediyeye öncülük etmelidir. Bu belediyeleri tabiri caizse çalıştırmalıdır.

Bu belediyelerle koordinasyon içinde olmalı, vatandaşa hizmeti tez elden ulaştırmalıdır. Son çıkan büyükşehir yasasıyla birlikte birçok hizmetin başını büyükşehir belediyesi çekiyor. Belediyeyi halkımızın talep ve önerileri doğrultusunda birlikte yönetmeliyiz. İstişareye açık olmalıyız. Belediye meclisleri çok önemlidir. Bu meclislerden çıkan kararlar, geciktirilmeden vatandaşın daha rahat etmesi için uygulanmalıdır” şeklinde konuştu.

“MESAİ MEFHUMU GÖZETMEKSİZİN ÇALIŞACAĞIZ”

Ürüm, büyükşehir belediyesini, tam donanımlı bir belediye haline getirmek için çalışacaklarını söyleyerek sözlerini şöyle sonlandırdı: “Eğer olurda bu görev bize nasip olursa aklımızda olan, hayal ettiğimiz, memleketin yararına olan hizmetleri hayata geçirmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağız. Bundan hemşerilerimizin şüphesi olmasın”