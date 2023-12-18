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Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Türk vatandaşlarına vize konusunda bir süredir zorluk çıkartılıyordu.

Öyle ki Avrupa ülkelerine gitmek için Schengen vizesi almak isteyen vatandaşlar, çeşitli bahanelerle oyalanıyor ya da randevularla ilgili sorunlar yaşanıyordu.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın girişimlerde bulunmasının ardından Schengen vizesi sorununun çözümü için Avrupa Birliği ile görüşmeler başlamıştı.

Vize kolaylığında öncelikli gruplar için görüşmeler sürüyor

Başlayan görüşmelere ilişkin son olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Mehmet Kemal Bozay, açıklama yaptı.

Bozay, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların vize başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir sisteme gidebilmek için hem AB’yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapıldığına dikkati çekti.

Randevu süreçlerini düşürdüler

2024'te vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentilerinin bulunduğunu vurgulayan Bozay, "Büyük ihtimalle de bu olacak zira halihazırda bazı ilerlemeler kaydedildi. Mesela 3-4 haftayken bazı yerlerde 2 haftaya düşürdüler başvuru ve randevu süreçlerini." dedi.

Bozay, "Borrell raporunu biz de not ettik. Avrupa Birliği'nin Türkiye’ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Vilnius’taki Avrupa Birliği'yle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olmuştur." diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerinde önemli adım

Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesinin Türkiye-AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacağına dikkati çeken Bozay, tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesinin beklendiğine işaret etti.

Yine Bozay, Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda AB tarafına, başta Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerin dile getirildiğini belirterek "Bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun için de (AB) Komisyon'a yetki verilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.