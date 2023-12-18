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Wanhaber / Oktay Dincer

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda toplu ulaşım kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda HT - 300 (Hatuniye Caddesi - Terzioğlu) Hattı hizmete alındı.

Bu yeni hattın devreye girmesiyle birlikte, vatandaşlar daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirebilecekler.

Van Büyükşehir Belediyesi, HT-300 (Hatuniye Caddesi - Terzioğlu) Hattı'nı hizmete alarak toplu ulaşım ağını genişletti. Vatandaşlar, bu yeni hattı kullanarak daha hızlı ve pratik şekilde ulaşım sağlayabilecekler.