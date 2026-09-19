Bakan Kurum’dan TOKİ borçlularına yüzde 25 indirim müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki kentsel dönüşüm projeleri neticesinde bitirilen bin 642 bağımsız birimin kura töreninde gerçekleştirdiği konuşmada, TOKİ’den konut ya da iş yeri sahibi olup taksit ödemelerine devam eden 228 bin kişi adına yeni bir indirim kampanyası müjdesi verdi. Kurum, borç bakiyesini tamamen kapatmak isteyenlere yüzde 25, borcunun en az dörtte birini ödeyenlere ise bu ödeme miktarı üzerinden yüzde 25 oranında indirim sağlanacağını bildirdi.

Platform Zeytinburnu’nda "İstanbul’da Büyük Dönüşüm" bin 642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni düzenlendi. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum, Zeytinburnu Merkezefendi’den Maltepe ve Gaziosmanpaşa’ya canlı bağlantı gerçekleştirerek üç ilçede de konut kuralarının çekilişini gerçekleştirdi.

Üç ilçede bin 642 konut için kura çekildi

Üç yıl önce Zeytinburnu’nda vatandaşlarla bir araya geldiklerini hatırlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Beştelsiz Mahallemizde rezerv konutlarımızın anahtarlarını teslim ederken ’kentsel dönüşümde öyle bir destan yazacağız ki, Zeytinburnu’nda hayat artık bambaşka olacak’ demiştik.

Hamdolsun verdiğimiz sözleri birer birer hayata geçiriyoruz. Hamdolsun bugün hep birlikte Merkezefendinin 524 yuvası için kuraları çekiyoruz. Yine Maltepe Esenkent Mahallemizdeki İETT Blokları’nda 453 konutumuzun ve Gaziosmanpaşa Yıldıztabya 6B Bölgesi’nde 665 konutumun kuraları çekiyoruz" diye konuştu.

"Yarısı Bizden kampanyası 2027’ye kadar devam edecek"

"Yarısı Bizden" kampanyası ile evini dönüştürmek isteyen vatandaşlara önemli bir kaynak sağlandığını belirten Kurum, kampanya kapsamında dönüşüm süreci başlatılan bağımsız bölüm sayısının 544 bine ulaştığını söyledi. Kurum, "Bugün ‘Yarısı Bizden’ kampanyamız kapsamında dönüşüm sürecini başlattığımız tam 544 bin bağımsız bölüm bulunuyor.

İstanbul’un 39 ilçesine giden her mahallesinde Yarısı Bizden kampanyasını görürsünüz" dedi. TOKİ’nin bugüne kadar yaklaşık 2 milyon sosyal konut ürettiğini belirten Kurum, son kampanyayla hayata geçirilen konutların da 2027 yılının mart ayından itibaren teslim edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakan Kurum’dan TOKİ borçlularına yüzde 25 indirim müjdesi

Kurum, TOKİ’den ev ve iş yeri alarak ödemelerini sürdüren vatandaşlara yönelik indirim kampanyasının ayrıntılarını da açıkladı. "Bir müjdemizi de evini, iş yerini almış TOKİ’den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kampanyadan borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşların da yararlanabileceğini belirten Kurum, "Bazı kardeşlerimizin imkanları olmayabilir ama biz onları da unutmadık. Tamamını kapatamayan kardeşimiz de borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini ödediğinde, ödediği tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden faydalanacak" dedi.

"Büyük bir hayal huzurlu bir neticeye geliyor"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Merkezefendi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümün yaklaşık 20 yıllık bir hikayesinin bulunduğunu belirterek, uzun süren sürecin bugün konut kuralarının çekilmesiyle önemli bir aşamaya geldiğini söyledi. Arısoy, "Merkezefendi Mahallemizin dönüşümünün 20 yıllık bir hikayesi var. Belediyemizde başlayan süreç şimdi konut kurasına kadar geldi.

Bütün Türkiye’nin davullu zurnayla yaptığımız yıkımı izlediği, birkaç talihsiz talep de dahil olmak üzere, en son uzlaşma görüşmesini 2023 yılında yapmışız. Haziran 2023’te uzlaşma nihayet sağlandı. Şubat 2024’te Toplu Konut İdaremiz ihaleyi yaptı. 16 Mart 2024’te Sayın Bakanımızın teşrifleriyle burada temel atıldı. Burada büyük bir emek ortaya kondu" dedi. Kentsel dönüşüm sürecinde TOKİ’nin çalışmalarına da dikkat çeken Arısoy, "Başından itibaren çok titiz bir çalışma sergiledi.

Toplu Konut İdaresi ve bugün konutlarımızın kurasını çekiyoruz. Büyük bir hayal en başta hayal olarak başlamış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un destekleri, Toplu Konut İdaremizin gayretli çalışmaları, Toplu Konut İdaresi’ndeki mesai arkadaşlarımızın gayretli çalışmalarıyla huzurlu bir neticeye geliyor" ifadelerini kullandı.

"Zeytinburnu büyük bir dönüşüm hamlesinin içinden geçiyor"

Kentsel dönüşüm kapsamında sağlanan desteklere de değinen Arısoy, "Hepinizin bildiği gibi büyük depremden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yeni bir destek kampanyası başlattı. Yarısı Bizden Kampanyası’yla beraber şimdi Zeytinburnu büyük bir dönüşüm hamlesinin içinden geçiyor" diye konuştu.

Kampanyanın süresinin uzatılmasına ilişkin açıklamaya da değinen Arısoy, "Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın bir yıl daha uzattığı müjdesini verdik. İnşallah bu kampanyanın sonunda Zeytinburnu’nda depreme dayanıklı hale gelmemiş bir bina kalmamış olacak inşallah" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Daha sonra Gaziosmanpaşa ve Maltepe’ye canlı bağlantı gerçekleştirilerek kura çekimleri yapıldı.

Zeytinburnu’ndaki kura çekimi ise Bakan Kurum ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ardından hak sahipleri tarafından çekilen kuralarla vatandaşların konutları belirlendi. Programda Bakan Kurum ve protokol üyeleri hak sahiplerini tebrik etti.