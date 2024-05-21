İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Pazar günü helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, uluslararası basında geniş yankı buldu. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hayatını kaybettiği haberi, İran'da derin bir üzüntüye neden oldu. Bu olay, benzer trajik olaylarda yaşamını kaybeden diğer devlet liderlerini hatırlattı.

Havacılık Kazalarında Hayatını Kaybeden Liderler Kimler?

Dünya siyasetinde birçok devlet lideri, uçak ve helikopter kazaları sonucunda hayatını kaybetmiştir. İşte bazı örnekler:

Lech Kaczynski (Polonya Cumhurbaşkanı) - 2010: Rusya'nın Belarus sınırına yakın Smolensk kentindeki havaalanı yakınında düşen uçakta Kaczynski ve eşi dahil 96 kişi hayatını kaybetti.

Dag Hammarskjold (Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri) - 1961: Kuzey Rodezya yakınlarında uçağının düşmesi sonucu Hammarskjold ve diğer 15 yolcu yaşamını yitirdi.

Francisco Sá Carneiro (Portekiz Başbakanı) - 1980: Cessna 421 tipi uçağın kaza yapması sonucu Carneiro öldü.

Omar Torrijos Herrera (Panama Devlet Başkanı) - 1981: Penonomé kenti yakınlarında düşen uçakta Torrijos Herrera hayatını kaybetti.

İbrahim Reisi (İran Cumhurbaşkanı) - 2024: Helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

Bu örnekler, siyasi tarihin çeşitli dönemlerinde benzer kazaların yaşandığını gösteriyor.