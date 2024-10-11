İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bilanço ağır.

Lübnan'da masumlar ölmeye devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama geldi.

DSÖ tarafından Lübnan’daki sağlık hizmetlerinin mevcut durumu hakkında paylaşılan raporda, Lübnan'ın karşılaştığı sağlık krizinin, artan yoksulluk, COVID-19 pandemisi ve bölgedeki çatışmalardan etkilendiği belirtildi.

"ULUSLARARASI TOPLUM DESTEK VERMELİ"

DSÖ, sağlık hizmetlerine erişimdeki kesintilerin, özellikle zayıf ve savunmasız gruplar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını kaydetti.

DSÖ, 2024 yılı boyunca, acil sağlık hizmetleri, aşı programları ve temel sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için uluslararası toplumu destek vermeye davet etti.

"YARDIMLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Örgüt, bu yardımların, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanıklılığın artırılması için hayati önem taşıdığını ifade etti.