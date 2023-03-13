Etkinliğe katılan doğaseverler, Van Gölü'ne hakim tepede bulunan Saint Thomas Manastırı ile gölün eşsiz koylarını görme ve fotoğraflama imkanı buldu.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, bölgenin görülmeye değer saklı bir cennet olduğunu söyledi.

Etkinliğe kadınların da ilgi gösterdiğini ifade eden Demez, "Etkinliğimize katılanların doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştık. Kadınlarımızın 'Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık, hediyeler verdik. Güzel bir etkinlik oldu. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyorum." dedi.

Katılımcılardan Büşra Varışlı ise "Bölgenin güzelliklerini görme ve fotoğraflama imkanı bulduk. Kadınlar günümüz kutlandı. Hediyeler verildi. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.