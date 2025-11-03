Kombi ustası Furkan Gülce, doğru kombi kullanımı ve düzenli bakımın tasarrufta kilit rol oynadığını söyledi.

WanHaber’e konuşan kombi ustası Furkan Gülce, vatandaşların en sık yaptığı hatalardan birinin kombiyi sık sık kapatıp açmak olduğunu belirterek, “Vatandaşlar genellikle kombiyi kapatıp açarak tasarruf edeceklerini sanıyorlar ama tam tersi oluyor. Kombi her açıldığında suyu sıfırdan ısıtmak zorunda kalıyor. Bu da daha fazla enerji harcatıyor. En doğru yöntem, kombiyi sabit sıcaklıkta sürekli çalıştırmaktır.” dedi.

“ODA SICAKLIĞI KORUNMALI”

Evler gün içerisinde kullanılmadığı halde derecenin düşürülüp, kombinin kapatılmadan çalışır vaziyette olması gerektiğini belirten usta Gülce, “Fatura tasarrufu yapılmak isteniyorsa özellikle kombi sabit bir derecede bırakılmalı. Ev, gün içerisinde kullanılmıyorsa derece biraz düşürülmeli ama kapatılmamalı. Akşam ise ortamın sıcaklığına göre artırılabilir. Böylece hem oda sıcaklığı korunur hem de faturalar düşer.” ifadelerini kullandı.

“PETEKLERİN ÜSTÜ VE ÖNÜ KAPATILMAMALI”

Evin pencere, kapı gibi ısı kaybına neden olabilecek yerlerinde önlem alınması gerektiğini de vurgulayan Gülce, “Evlerde dış yalıtıma dikkat edilmeli. Pencerelerde kırık veya ısı kaybına neden olan durum varsa önlem alınmalı. Kısacası ısı kaybına neden olabilecek tüm önlemler alınmalı. Bununla beraber oda içerisinde peteğin önü kapatılmamalı, en az 15-20 santimetre mesafede malzemeler peteklerden uzak tutulmalı. Eğer petek önünde kullanılan kanepeler yerden yüksekse bu yeterli olacaktır. Ancak ayaklığı küçük ve yere daha yakın kanepeler varsa, bunlar en az 50 santimetre petekten uzak kalmalı. Petekler, üstüne gelecek perde veya başka malzemelerle kapatılmamalı. Bunlar ev içerisindeki sıcaklığı doğrudan etkiler.” şeklinde konuştu.

“PETEKLERİN ÜSTÜ SICAK, ALTI SOĞUKSA BAKIM ZAMANI GELMİŞTİR”

Kombi bakımının tasarruf kadar cihazın ömrü açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Gülce, konuşmasının devamında, “İlk kontrolü kendiniz yapabilirsiniz. Yüksek derecede petekleri açın. Peteklerin üst kısmı sıcak, altı ılık seviyelerdeyse sorun yoktur. Ancak üstü sıcak, altı soğuk kalıyorsa bakım zamanı gelmiştir. Bu durumda hava alma ve su sızıntısı kontrolü yapılmalı. Eğer sorun devam ederse mutlaka usta çağırın.” dedi.

“BİLİNÇLİ KULLANIM HER ZAMAN KAZANDIRIR”

Kışa hazırlık çağrısı yapan Gülce, düzenli bakımın yalnızca faturayı değil, kombinin ömrünü de uzattığını belirterek, “Kombi ve peteklerin bakımı geciktirilmemeli. Düzenli bakım hem faturayı düşürür hem de kombinin ömrünü uzatır. Bilinçli kullanım her zaman kazandırır. Bakım yapılırken de mutlaka yetki belgesi olan kişiler tarafından yapılmalı.” diye kaydetti.