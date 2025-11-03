Van’da görme engelli vatandaşlar, trafik ışıklarında karşıya geçişte büyük zorluk yaşadıklarını belirterek, mevcut sesli sinyal sistemlerinin zamanla ses seviyesinin düştüğünü ve hoparlörlerin bakımsızlıktan kalitesizleştiğini dile getirdi.

Van Gölü Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şahabettin Kayhan, İstanbul’da uygulanan butonlu sistemi önererek, “Engelli kişi butona basınca kırmızı ışık yanıyor, geçiş tamamlanır tamamlanmaz hemen yeşil ışığa dönülüyor. Bu modelin Van’da da hayata geçirilmesi isteniyor. İlgili kurum tarafından bu durumun, denetlenmesi ve çözüm üretilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Belediye koordinasyonuyla denetimlerin arttırılmasını talep ettiklerini ifade eden Kayhan, son olarak şunları söyledi:

“İstanbul başta olmak üzere çoğu şehirde bulunan butonlu sistemde, butona basılınca kırmızı ışık yanıyor ve engelli birey güvenli bir şekilde karşıya geçebiliyor. Van’da da bu teknolojinin uygulanmasını istiyoruz. Ayrıca hoparlörlerin daha güçlü, dayanıklı ve kaliteli olmasını talep ediyoruz ki kış aylarında kar, rüzgar gibi hava koşullarında bile net duyabilelim. Bizler engelli bireyler olarak yaşadığımız şehirlerde güvenli yollar talep ediyoruz.”