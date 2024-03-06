2.Lig Beyaz Grup 29. hafta maçları bugün oynanacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, play-off şansı devam eden Diyarbekir Spor A.Ş. karşısında galibiyet arayacak.

Bugün Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Mücadele Van TV'de canlı olarak yayınlanacak ancak sosyal medya üzerinden paylaşılmayacak.

Mücadelenin hakemi Eren Özyemişcioğlu olacak. Yardımcı hakemliğini Uğur Önay ve Emrah Uluçay'ın yapacağı maçta 4. hakem olarak da Oğuzhan Hamitoğlu görev alacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanacak maçların programı şu şekilde;

14:00 Serik Belediyespor - Ankara Demirspor

14:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Nazilli Belediyespor

14:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Altınordu

14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - AcnTurk Sigorta Van Spor FK

14:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

14:00 Esenler Erokspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

14:00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Bursaspor

14:00 HES İLAÇ Afyonspor Kulübü - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

14:00 1461 Trabzon FK - Ankaraspor.