Yarın Van ve çevre illerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre; rüzgarın, yarın (26.06.2024 - Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Muş, Bitlis ve Van il genelinde kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa), yükseklerde ise kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Van Valiliği; “Kuvvetli rüzgara bağlı olarak baca gazı (karbonmonoksit) zehirlenmeleri, çatı uçması, direk devrilmesi, enerji nakliyatlarında kopma, deniz ulaşımında aksama gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” paylaşımı yaptı.