Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uçuş raporuna göre Türkiye genelinde 2025 yılı Temmuz ayında 26 milyon 138 bin 27 yolcu hava yolunu kullandı.

Bu dönemde Türkiye genelinde 252 bin 833 uçak trafiği gerçekleşirken, 499 bin 71 ton yük taşındı.

DHMİ verilerine göre 2025 yılı Temmuz döneminde Van’da ise 114 bin 318 yolcu hava yolunu kullandı. Van’da bu dönemde 114 bin 137 yolcu iç hatları tercih ederken, 181 yolcu ise dış hat seferlerini tercih etti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan yolcu sayısı 134 bin 777 olurken, bu yıl aynı dönemde yüzde 15,17’lik bir düşüşle 114 bin 318 yolcuya gerilerken, öte yandan ise, geçtiğimiz ay Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan yolcu sayısı 124 bin 275 iken, bu ay yüzde 8,01’lik bir düşüşle 114 bin 318 yolcuya geriledi.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda yolcu sayısındaki düşüşün nedenlerinden biri, uçak seferlerinin az olmasının yanı sıra pist çalışmaları nedeniyle havalimanının kısmi sürelerle kapanması olarak görülüyor.

Van’da 2025 yılı Temmuz ayında bin 62 uçak havalandı, bu dönemde Van’da hava yolu ile taşınan yük miktarı ise bin 266 ton olarak açıklandı.