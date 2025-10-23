2011 yılında Van’da meydana gelen, 644 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 ve 5.6 büyüklüğündeki depremlerin 14. yıl dönümü dolayısıyla, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından deprem tatbikatı düzenlendi.

AFAD Van Tatbikat Alanı’nda düzenlenen tatbikata, Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, AFAD ekipleri ile UMKE, JAK, PAK, HADAK, HAYRAT, HAK ve İHH gibi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı.

23 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14:00'te, tatbikat senaryosu gereği; merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Dilimli Mahallesi olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Van genelinde hissedilirken, Edremit ilçesindeki Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Dahiliye Servisi’nde kısmi çökme yaşandı. Senaryo kapsamında, binanın 3. katında 2 kişi enkaz altında kalırken, çatı katında 1 kişi mahsur kaldı ve çöken merdiven kısmında bir engelli vatandaş bulunduğu bildirildi.

Olay yerine hızla sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak zamanla yarışıp senaryo gereği mahsur kalan tüm vatandaşları başarıyla kurtardı.