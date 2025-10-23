Kur’an-ı Kerim tilaveti ve "Dünden Bugüne İmam-Hatip Okulları" tanıtım filmi ile başlayan program, öğrenciler tarafından sergilenen neden ‘İmam-Hatipliyim’ gösterisi ile devam etti. Konferansa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık; "Sünnetullah gereği ifsad edeni düzeltmek gibi bir vazifemizin varlığının bilinciyle hayat sürmemiz gerekir.

Mücadele ruhumuzu her daim diri tutarak dünyayı imar etmek gibi ağır bir vazifemiz olduğunu unutmamız gerekir. Gençlik olarak; Rabbini, kendini, yolunu ve yoldaşını iyi tanıyarak hareket edilmesi gerekir" dedi.

Dr. Mehmet Sırrı Şık; konferansın sonunda kendisini sabırla dinleyen öğrencilere ve programın hazırlanmasında emeği geçen okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür etti.