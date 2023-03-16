Türkiye geneli eş zamanlı su ürünleri denetimleri kapsamında, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde ve yol güzergâhında denetimler devam ediyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından karaya çıkış yerlerinde ve teknelerde yapılan denetimlerde Van Balığı'nın boyunun 22-23 cm'ye kadar uzadığı tespit edildi. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde avcılık yapan balıkçı teknelerini tek tek denetledi.

Yapılan denetimlerde Van Balığı'nın boyunun ortalama 22-23 cm olduğu tespit edildi. Balıkçı teknelerinde yapılan denetimlerde deniz balıklarının asgari boyun üzerinde olduğu görülürken, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinde yapılan denetimlerde balık yetiştiriciliği konularında üreticiler bilgilendirildi.

Yapılan denetimlerde balık stoklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve gelecek nesillerin su ürünlerinden mahrum bırakılmaması amaçlanıyor. Bu amaçla Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kolluk kuvvetleri ile işbirliği içerisinde, iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, yol kontrol noktalarında ve su ürünleri perakende satış yerlerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Van Bölge Gazetesi