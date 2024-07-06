Yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Fit vücudunun yaptığı sporlara ve sağlıklı beslenmeye bağlı olduğunun altını çizen Samyeli, leoparlı bikini giydi.

Ayna karşısında poz verdi

Samyeli, leoparlı bikinisiyle aynı karşısına geçti ve pozunu da verdi. Leoparlı bikinisiyle ayna karşısında pozlar veren ünlü güzele bir bakan, bir daha baktı. Defne Samyeli'nin paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Aynı bikiniyle kızı Deren'den yeni pozlar

Defne Samyeli'nin leoparlı bikinisini bu defa kızı Deren Talu denedi. Talu, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla da annesi Defne Samyeli'ye benzetildi.