Siber Vatan Programı, 2026 yılı dönemiyle birlikte Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde gençlere teknoloji odaklı istihdam ve yenilikçi girişimcilik fırsatları sunacak.

Üniversite öğrencilerini siber güvenlik alanında uzmanlaştırmayı hedefleyen programda başvurular 15 Kasım 2025 tarihine kadar devam edecek.

Program kapsamında gençler, uygulamalı beyaz şapkalı hacker eğitimi, çevrim içi sızma testi ve web güvenliği eğitimleri gibi alanlarda eğitim alacak.

Eğitimler, siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılamak ve öğrencilerin dijital teknolojilerdeki kariyer planlarını desteklemek amacıyla düzenlenecek, ayrıca CTF (Capture The Flag) yarışmalarıyla katılımcıların yeteneklerini geliştirmesi planlanacak.

Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle yürütülüyor. Gençlerin başvuruları, siber vatanın web sitesinden yapılabilecek.

Eğitimlerin detayları ve başvuru süreci hakkında bilgi için; https://www.sibervatan.org/ adresinden yararlanılabilir.

