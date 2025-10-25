Şehit Polis Memuru Aybars Musa Ergin'in trafik kazası öncesi vasiyeti üzerine Türk Kızılay Derneği Konya Şubesi ile Van Şubesi gönüllüleri, Van'da 117 çocuğa kışlık mont ve bot dağıttı.

Şehit polis Aybars Musa Ergin’in ‘Doğuda 100 çocuk giydirilsin’ vasiyetini yerine getirmek için ‘Ayağı Üşüyen Çocuk Kalmasın’ projesini başlattı.

28 Haziran 2025'te Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Polis Özel Harekat adayı Aybars Musa Ergin, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verilmişti. Ergin'in kazadan önce vasiyet ettiği, doğuda 100 çocuğun giydirilmesi, mont ve bot alınması yönündeki isteği doğrultusunda Türk Kızılay Derneği Konya ve Van Şubelerinin ortak çalışmasıyla Erçek’te 117 çocuğa kışlık kıyafet ve ayakkabı ulaştırıldı.

Düzenlenen programla kıyafetler çocuklara dağıtıldı. Programa; Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilen, Başsavcı Vekilleri Muhammed Yıldız ve Sami Kılıç, Gevaş Savcısı Feyzanur Berber, Konya Savcısı Atilla Boztoprak, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, Kızılay Van Şube Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin ile Kızılay Karatay Şube Başkanı Serkan Yayla katıldı.

Program sonunda Şehit Aybars Musa Ergin’in fotoğrafı okula asıldı ve vasiyetinin manevi değeri yaşatılacak.