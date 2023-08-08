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Başkan Biçek ve Şube Müdürü Aydan Önder Kaplanoğlu, ilk olarak Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ile bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Yalçın’dan belediye bünyesinde bulunan kadın futbol ve rafting sporları hakkında bilgi alan Biçek, kızların spora kazandırılması konusunda verilen hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Biçek, daha sonra Başkan Yardımcısı Yalçın ile birlikte antrenmanlarına devam eden kızları ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet etti. Futbol takımındaki kızlarla top oynayan Biçek, ardından rafting kurslarındaki kızlarla botlara binerek Çatak Çayı’nda kürek çekti.İHA