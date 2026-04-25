İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bu sezon sahasındaki son lig maçında İstanbulspor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 13.30’da başlayacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maça; Muhammed Alperen Uysal, Erdi Dikmen, Santeri Wainö Emil Hostikka, Jefferson Nogueira Junior, Francesc Crespi Regis, Oğulcan Çağlayan, Batuhan İşçiler, Erdem Seçgin, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Medeni Bingöl ve Bekir Can Kara ilk 11’i ile çıkacak.

Konuk ekip İstanbulspor A.Ş. ise; Alp Tutar, Modestas Vorobjovas, Abdullah Dıjlan Aydın, Duran Şahin, Özcan Şahan, Demeaco D'vaughn Duhaney, Emrecan Uzunhan, Alieu Cham, Phellipe Cardoso Araujo, Yusuf Ali Özer ve Ömer Faruk Duymaz 11’i ile mücadeleye başlayacak.