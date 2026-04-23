İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin 37. hafta maçında sahasında ağırlayacağı İstanbulspor maçını bekliyor. Daha önce ligde kalmayı garantileyen Van ekibi, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

İlk devrede deplasmanda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan kırmızı-siyahlı Van ekibi, hafta sonu sahasında oynayacağı maçtan da taraftarı önünde galibiyetle ayrılmak istiyor.

25 Nisan Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü- İstanbulspor A.Ş maçını üst klasman hakemi Alpaslan Şen yönetecek.

Karşılaşmada Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Yusuf Susuz yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Murat Durgutluoğlu olacak.