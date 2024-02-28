Van Gölü Havzası’nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü’nün üyeleri her hafta yeni bir bölgede etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede kulübün bu haftaki etkinliği ise Gevaş ilçesinin Göründü bölgesi oldu.

Van Gölü’nün güneyinde koylarıyla dikkat çeken bölgede yürüyüş yapan dağcılar, tarihi Kızıl Kilise'yi (Karmravank Monastery) de görme fırsatı buldu. Dağcılar, define avcıların kilise bölgesini tahrip ettiğini de gözlemledi.

Geziye dair açıklamalarda bulunan Rota Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sedat Karacan, Van Gölü’nün eşsiz koylarının her mevsim farklı bir görsel şölen sunduğunu belirtti. Başkan Karacan, “Rota Doğa Spor Kulübü olarak kış bitmeden bu görselliği izlemek adına Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan Karmravank Monastery (Kızıl Kilise) Bölgesine 14 kişilik ekibimizle doğa yürüyüşü gerçekleştirdik.

Bin yıldan fazladır tüm olumsuz şartlara rağmen ayakta durmayı başaran Karmravank Monastery bölgeye ayrı bir kültürel ve görsel renk katıyor. İzlemlerimiz sırasında define avcılarının tarihi yapıya zarar verdiğine de ne yazık ki şahitlik ettik. Tarihi ve doğal güzelliklerimize sahip çıkalım” dedi.