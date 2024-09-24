Soykırım İddiaları

Filistinli çocukların temel haklarının ihlal edildiğini vurgulayan Erdoğan, uluslararası toplumu bu duruma karşı harekete geçmeye çağırdı Erdoğan, konuşmasında İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin bir soykırım olduğunu belirterek, uluslararası toplumun bu duruma kayıtsız kalmasını eleştirdi. "Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?" diyerek, BM Güvenlik Konseyi'ne acil bir müdahale çağrısı yaptı.

Ahlaki Çöküş ve Direniş

Cumhurbaşkanı, Gazze'deki çocukların ölümü ve bebeklerin hayatta kalma mücadelesinin uluslararası toplum açısından büyük bir ahlaki çöküş olduğunu ifade etti. Filistin halkının direnişinin onurlu ve asil olduğunu vurgulayan Erdoğan, İsrail'in etnik temizlik uygulamalarına karşı meşru bir direniş gösterdiklerini belirtti.

Ateşkes ve Oyalama Politikasına Dikkat

Erdoğan, Hamas’ın ateşkes teklifini kabul ettiğini belirttiği halde, İsrail’in bu süreci sabote ettiğini ve aldatıcı oyalama taktikleri izlediğini savundu. "İsrail'in oyalama hamlelerine daha fazla prim verilmemelidir," diyerek, uluslararası toplumun bu durumu göz ardı etmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Destekleyici Rolü

Son olarak, Türkiye'nin Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke olduğunu belirten Erdoğan, Lübnan halkının yanında olduklarını da ifade etti. Ayrıca, "Hakkı haykırmaktan çekinmeyeceğiz," diyerek Türkiye'nin uluslararası adalet mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.